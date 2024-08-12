Osmaniye'de 17 gündür kayıp Gülhan'ın ailesi: Hayatından endişe ediyoruz

OSMANİYE’nin Toprakkale ilçesinde, 17 gün önce evden çıkan ve bir daha dönmeyen Gülhan Karabacak’ın (23) ailesi kızlarının hayatından endişe ediyor. Her geçen gün umutlarının tükendiğini belirten aile, kızlarının bulunmasını istiyor.

Karataş Mahallesi'ndeki evlerinden 26 Temmuz’da ailesine haber vermeden ayrılan Gülhan Karabacak’tan haber alınamıyor. Güvenlik güçleri, en son görüldüğü yer ihbarı üzerine aramalarını kanal boyunca sürdürdü. Arama çalışmalarında dron ve hassas burunlu köpek de kullanıldı ancak sonuç alınamadı. Kızının kendi halinde biri olduğunu söyleyen Elif Karabacak, “Evden çıktığından benim haberim yok. Babası da ondan önce çıkmıştı. Odasına baktım yoktu. Babası çarşıda görmüş 'Eve geç kalma kızım' demiş ama gidiş o gidiş bir daha gelmedi. Biz perişan haldeyiz. Kızım, ne olur beni duyuyorsan gel. Yerini söyle, biz gelir seni alırız. Dön, baban kardeşlerin seni çok özledi” dedi.