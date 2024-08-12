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        Osmaniye'de 17 gündür kayıp Gülhan'ın ailesi: Hayatından endişe ediyoruz

        OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, 17 gün önce evden çıkan ve bir daha dönmeyen Gülhan Karabacak'ın (23) ailesi kızlarının hayatından endişe ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 13:08 Güncelleme: 12.08.2024 - 13:10
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        Osmaniye'de 17 gündür kayıp Gülhan'ın ailesi: Hayatından endişe ediyoruz
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        OSMANİYE’nin Toprakkale ilçesinde, 17 gün önce evden çıkan ve bir daha dönmeyen Gülhan Karabacak’ın (23) ailesi kızlarının hayatından endişe ediyor. Her geçen gün umutlarının tükendiğini belirten aile, kızlarının bulunmasını istiyor.

        Karataş Mahallesi'ndeki evlerinden 26 Temmuz’da ailesine haber vermeden ayrılan Gülhan Karabacak’tan haber alınamıyor. Güvenlik güçleri, en son görüldüğü yer ihbarı üzerine aramalarını kanal boyunca sürdürdü. Arama çalışmalarında dron ve hassas burunlu köpek de kullanıldı ancak sonuç alınamadı. Kızının kendi halinde biri olduğunu söyleyen Elif Karabacak, “Evden çıktığından benim haberim yok. Babası da ondan önce çıkmıştı. Odasına baktım yoktu. Babası çarşıda görmüş 'Eve geç kalma kızım' demiş ama gidiş o gidiş bir daha gelmedi. Biz perişan haldeyiz. Kızım, ne olur beni duyuyorsan gel. Yerini söyle, biz gelir seni alırız. Dön, baban kardeşlerin seni çok özledi” dedi.

        Gülhan Karabacak'ın kız kardeşi Tuğçe ise "Ablam çok iyi biri. Nereye baktıysak onu bulamadık. Her geçen gün umutlarımız bitiyor. Ablam, ne olur bizi duyuyorsan, gel. Sen yokken perişan olduk. Seni hepimiz çok seviyoruz. En azından bizi duyarsa haber versin, hayatta olduğunu bilsek de bize yeter" diyerek ablasına çağrıda bulundu. Belediye işçisi Aydın Karabacak da yetkililerden kızının bulunmasını isteyerek, “Ümitlerimiz bitti. Gece gündüz arıyoruz ama hiç haber alamadık. Sağ mı, ölü mü bilmiyoruz” dedi.

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        Galeri
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        Galeri

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