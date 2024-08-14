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        Osmaniye'den otomobil çalıp, Gaziantep'e götürdüler; dönüş yolunda çalıntı motosikletle yakalandılar

        OSMANİYE'deotomobil çalıp, Gaziantep'te bir depoya saklayan 2 şüpheli, çaldıkları motosikletle dönüş yolunda yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 12:58 Güncelleme: 14.08.2024 - 13:00
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        Osmaniye'den otomobil çalıp, Gaziantep'e götürdüler; dönüş yolunda çalıntı motosikletle yakalandılar
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        OSMANİYE'deotomobil çalıp, Gaziantep'te bir depoya saklayan 2 şüpheli, çaldıkları motosikletle dönüş yolunda yakalandı.

        Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Ağustos'ta saat 05.30 sıralarında bir otomobilin çalındığı ihbarı sonrası harekete geçti. Bölgedeki ev ve iş yerlerine ait 217 saatlik kamera kaydını inceleyen polis, şüphelilerin aracı çalmadan önce çevrede araştırma yaptıklarını, aracı çaldıktan sonra yakalanmamak için ara sokaklardan kaçtıklarını, daha sonra otomobili çekiciye yükleterek götürdüklerini ve Gaziantep'te bir depoya sakladıkları belirledi. Şüphelilerin Gaziantep'ten Osmaniye'ye dönerken motosiklet çalarak geldiklerini de tespit eden ekipler, anlık takip yaparak iki şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan T. tutuklandı, Muhammed K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Çalıntı araçlar da sahiplerine teslim edildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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