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        Çocuğun parmağına sıkışan metal parçayı itfaiye ekibi çıkardı

        OSMANİYE'de 9 yaşındaki A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 15:19 Güncelleme: 17.08.2024 - 15:25
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        Çocuğun parmağına sıkışan metal parçayı itfaiye ekibi çıkardı
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        OSMANİYE’de 9 yaşındaki A.A.D.'nin parmağına sıkışan metal parça itfaiye görevlilerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle kesilerek çıkarıldı.

        Evinde oyuncaklarıyla oynayan A.A.D., ortası delik olan metal bir parçayı yüzük gibi sağ el parmağına geçirdi. Ancak sıkışan metal çıkmayınca, A.A.D. ailesi tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Sağlık ekipleri, parça çıkarılamayınca hastaneye, Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden ekipler çağrıldı. İtfaiye personellerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla A.A.D.’nin şişen parmağındaki parça kesilerek çıkarıldı. A.A.D. parmağına pansuman yapıldıktan sonra taburcu edilirken, ailesi, itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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