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        Osmaniye'de orman yangınlarına karşı camilerden anons yapıldı

        OSMANİYE'de orman yangınlarına karşı önlem alınması için camilerin hoparlörlerinden anons yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 16:39 Güncelleme: 17.08.2024 - 16:45
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        Osmaniye'de orman yangınlarına karşı camilerden anons yapıldı
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        OSMANİYE’de orman yangınlarına karşı önlem alınması için camilerin hoparlörlerinden anons yapıldı.

        Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarının ülkeye verdiği zarar ve anız yangınları konusunda, çeşitli günlerde özellikle orman içi ve yakınlarındaki yerleşim yerlerindeki camilerden bilgilendirme yapılması yönünde İl Müftülüğünden yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine müftülük aracılığı ile camilere gönderilen uyarı metinleri anonslarla vatandaşlara duyuruldu. Anonslarda, “Orman İşletme Müdürlüğünden yasal uyarıdır. Orman içi ve bitişiğinde piknik ateşi, anız yakmak yasaktır. Bu tür eylemlerde bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğünün yasal uyarısıdır” denildi.

        Ayrıca vatandaşların, piknik için piknik alanlarını kullanmaları, yakılan ateşleri mutlaka söndürmeleri ve herhangi bir yangının görülmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezini bildirilmesi istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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