Osmaniye'de orman yangınlarına karşı camilerden anons yapıldı

OSMANİYE’de orman yangınlarına karşı önlem alınması için camilerin hoparlörlerinden anons yapıldı.

Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarının ülkeye verdiği zarar ve anız yangınları konusunda, çeşitli günlerde özellikle orman içi ve yakınlarındaki yerleşim yerlerindeki camilerden bilgilendirme yapılması yönünde İl Müftülüğünden yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine müftülük aracılığı ile camilere gönderilen uyarı metinleri anonslarla vatandaşlara duyuruldu. Anonslarda, “Orman İşletme Müdürlüğünden yasal uyarıdır. Orman içi ve bitişiğinde piknik ateşi, anız yakmak yasaktır. Bu tür eylemlerde bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğünün yasal uyarısıdır” denildi.