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        Takibe alınıp, durdurulan 2 araçtan 38 kilo skunk çıktı; 4 gözaltı

        OSMANİYE'de polis tarafından takibe alınıp, durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada 38 kilo skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 11:03 Güncelleme: 18.08.2024 - 11:05
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        Takibe alınıp, durdurulan 2 araçtan 38 kilo skunk çıktı; 4 gözaltı
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        OSMANİYE'de polis tarafından takibe alınıp, durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada 38 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında şüphe üzerine 2 otomobili takibe aldı. Oluşturulan uygulama noktasında durdurulan araçlarda hassas burunlu narkotik köpekle yapılan detaylı aramada, bagaj ve arka koltukta karton kutulara gizlenmiş 38 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Araçtaki Rıdvan D., Tayland vatandaşı Maneenuch S., İskender D. ve Şaban Ö. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu'ndan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Rıdvan D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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