Osmaniye'de orman yangını (2)

Osmaniye’nin Sumbas ilçesi Bağdaş Yaylası’nda çıkan orman yangını, 5 arazöz, söndürme helikopterinin de destek verdiği 35 ekibin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlk belirlemeye göre 5 hektar alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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