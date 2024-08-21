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        Televizyonun karşısında oturur vaziyette ölü bulundu

        OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan Hamza Hatipoğulları (36), evinde açık olan televizyonun karşısında oturur vaziyette ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 11:01 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:05
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        Televizyonun karşısında oturur vaziyette ölü bulundu
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        OSMANİYE’nin Toprakkale ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan Hamza Hatipoğulları (36), evinde açık olan televizyonun karşısında oturur vaziyette ölü bulundu.

        Olay, ilçeye bağlı Kışla Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi’nde meydana geldi. İki katlı müstakil evin üst katında kalan ve ailesi yaylada olan Hamza Hatipoğulları’ndan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu komşularına bildirdi. Eve gidip bakan komşuları, pencere kenarında Hamza Hatipoğulları'nın hareketsiz oturduğunu fark etti. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekibi kapıyı açtı. Sağlık ekipleri, açık olan televizyonun karşında oturur vaziyetteki Hatipoğulları'nun öldüğünü tespit etti. İncelemenin ardından Hamza Hatipoğulları'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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