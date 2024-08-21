OSMANİYE’nin Toprakkale ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan Hamza Hatipoğulları (36), evinde açık olan televizyonun karşısında oturur vaziyette ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Kışla Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi’nde meydana geldi. İki katlı müstakil evin üst katında kalan ve ailesi yaylada olan Hamza Hatipoğulları’ndan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu komşularına bildirdi. Eve gidip bakan komşuları, pencere kenarında Hamza Hatipoğulları'nın hareketsiz oturduğunu fark etti. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekibi kapıyı açtı. Sağlık ekipleri, açık olan televizyonun karşında oturur vaziyetteki Hatipoğulları'nun öldüğünü tespit etti. İncelemenin ardından Hamza Hatipoğulları'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.