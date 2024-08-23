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        Bakan Memişoğlu: Şu ana kadar maymun çiçeği tanısı konulmuş bir hastamız yok (4)

        BAKANMEMİŞOĞLU OSMANİYE'YE GEÇTİSağlık Bakanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 20:02 Güncelleme: 23.08.2024 - 20:05
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        Bakan Memişoğlu: Şu ana kadar maymun çiçeği tanısı konulmuş bir hastamız yok (4)
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        BAKANMEMİŞOĞLU OSMANİYE'YE GEÇTİ

        Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Hatay'daki programının ardından AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı tarafından Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak için kente geldi. Toplantıya TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa ile partililer katıldı. İlk kez geldiği kentte gördüğü misafirperverlik için teşekkür eden Bakan Memişoğlu, dünyanın 5'ten büyük olabileceğini söylemeyi düşünebilen liderlerin olmadığı bir ortamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' deyip, kötülüklerle gerektiği zaman tek başına mücadele edebilen bir lider olduğunu kaydetti.

        'BİR ARAYA GELDİĞİMİZ ZAMAN YAPAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK'

        Gazze'deki kötülüğün devam ettiğini belirten Bakan Memişoğlu, şunları söyledi:

        "40 bin kadın, çocuk ağırlıklı olmak üzere öldürebilen bir zihniyet ve maalesef onu seyreden bu zihniyetin temsil ettiği medeniyet dünyaya hakim. Peki, biz onlara kızabiliriz ama kötülüğün neden kötülük yaptığını sorgulamamızın bir faydasının olmadığını hepimiz biliyoruz. Çünkü işi o, onun işi ya katletmek ya katledilmek veya kötülük yapmak. Esas sormamız gereken şey; biz ne yaptık? Biz eğer birbirimize sarılır, üretir, birlikte hareket edersek, çalışırsak, üretirsek, ayrıştırıcı değil, birleştirici taraflarımızı ön plana çıkartır, güçlü hale gelirsek kötülük kötülüğünü yapamaz. Her birimizin bunu düşünmesini istiyorum. Bugün bizim, Osmanlının, Selçuklunun veya şuanda dünyayı maalesef zindan haline getiren ülkelerin gücü kadar gücümüz olsa bugün Gazze’ye bir tane taş atılır mı? Onun için bizler daha çok çalışacağız, daha çok bir araya geleceğiz. Bu teşkilat, her bir ferdimiz esasında Tayyip Erdoğan'ı ve bu kutlu davayı temsil eden kişilersiniz."

        Yüzyılın, hatta dünya tarihinin en büyük depremlerinden, en büyük acılarından birinin 6 Şubat 2023’te yaşandığını söyleyen Bakan Memişoğlu, "Şunu gördüm ki biz birlik oluğumuz zaman hayal edilemeyecek işleri yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde bugün Hatay’a ve Osmaniye’ye baktığımda çok gelişmiş dediğimiz ülkelerin ağzının açık kalıyor. 'Nasıl yaptınız?' diye soruyorlar" dedi.

        'EN İYİ ŞEKİLDE SAĞLIK HİZMETİNİ YAPABİLEN BU BÜYÜKLÜKTEKİ ÜLKE OLARAK EN BÜYÜK BİZİZ'

        Türk sağlık sisteminin geldiği noktaya işaret eden Bakan Memişoğlu, şöyle konuştu:

        "Sağlıkta dönüşüm, herkes bizi eleştiriyordu. Kovidde gördük ki dünyanın en gelişmiş ülkeleri insanlarını sokakta, yaşlılarını huzurevlerinde ölüme terk ettiler. Biz eve gittik, tedavi ettik. Biz kendi toplumumuzun değerini bileceğiz. Artık özgüvenimiz var. Biz artık yapabiliriz diyoruz. Ben Miami’de karaciğer, bağırsak naklinde çalıştım. Sağlık hizmetlerinde Pekin’i, Londra’yı gördüm. Dünyanın en iyi sağlık hizmetini üretiyoruz. En yaygın, kapsamlı, ücretsiz, her yerde en iyi şekilde sağlık hizmetini yapabilen bu büyüklükteki ülke olarak en büyük biziz. Bu kadar net söylüyorum. Bugün Avrupa ülkelerindeki bir insan oradaki sağlık hizmetinden senede sadece 5,8 yani 6 kez faydalanabiliyor. Bizim ülkemizde bu sayı 11,2. Bu esasında fazla. Bugün, 2018'de baktığımız hasta sayısından 2023 itibarıyla sağlık sistemimizde yüzde 30 fazla hasta bakıyoruz."

        Sağlık sistemindeki hizmetleri daha da kuvvetlendireceklerini dile getiren Bakan Memişoğlu, Türk sağlık çalışanlarının değerinin bilinmesini istedi. Bakan Memişoğlu, her hizmet sektöründe olduğu gibi sağlık sektöründe de bazı sorunlar yaşanabildiğini belirterek, "Bu kadar iyi sağlık hizmeti sunmaya çalışan, Kovid-19 sürecinde bizim yüz akımız olan, sağlıkta dönüşümü gerçekleştirebildiğimiz sağlık çalışanlarımıza hepinizin sahip çıkmasını istiyorum" dedi.

        Bakan Memişoğlu, daha sonra Samiye Bahçeli Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek, burada tedavi gören hastalarla sohbet etti. Valilik ziyaretinin ardından Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısına katılan Bakan Memişoğlu, Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Devlet Hastanesi'ni ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.

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