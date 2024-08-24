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        Budama yaparken akıma kapılan 16 yaşındaki Ahmet öldü

        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde ağaçta budama yaparken üstten geçen elektrik tellerine temas edince akıma Ahmet Tavut (16) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 11:13 Güncelleme: 24.08.2024 - 11:15
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        Budama yaparken akıma kapılan 16 yaşındaki Ahmet öldü
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        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde ağaçta budama yaparken üstten geçen elektrik tellerine temas edince akıma Ahmet Tavut (16) hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Çatak köyünde yaşayan Ahmet Tavut, evlerinin önündeki ağaç dallarını testere ile budamaya başladı. Bu sırada ağaçların üzerinden geçen elektrik tellerine temas eden Tavut, akıma kapıldı. Ailesinin müdahale edep Düziçi Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Ahmet Tavut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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