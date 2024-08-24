Budama yaparken akıma kapılan 16 yaşındaki Ahmet öldü

İlçeye bağlı Çatak köyünde yaşayan Ahmet Tavut, evlerinin önündeki ağaç dallarını testere ile budamaya başladı. Bu sırada ağaçların üzerinden geçen elektrik tellerine temas eden Tavut, akıma kapıldı. Ailesinin müdahale edep Düziçi Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Ahmet Tavut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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