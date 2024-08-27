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        52 yıldır köylüden takasla aldığı ürünleri satıyor

        OSMANİYE'de çarşı esnafının tanınmış simalarından Ali Karayılan (77), 52 yıldır köy köy dolaşarak 'takas' yöntemiyle aldığı ürünleri satarak geçimini sağlıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 09:39 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:45
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        52 yıldır köylüden takasla aldığı ürünleri satıyor
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        OSMANİYE'de çarşı esnafının tanınmış simalarından Ali Karayılan (77), 52 yıldır köy köy dolaşarak ‘takas’ yöntemiyle aldığı ürünleri satarak geçimini sağlıyor.

        Evli, biri kız 4 çocuk babası Ali Karayılan, 32 yıldır Atatürk Caddesi’nde, kaldırım kenarında aynı yerde tezgah kuruyor. Köy köy dolaşarak kıyafet karşılığında tavuk, yumurta, tereyağı, peynir alan Karayılan, bu ürünleri Osmaniye kent merkezindeki tezgahında satıyor. Ali Karayılan, “Çocuklarımla köylerde giysi satıyoruz. Karşılığında da yumurta, tereyağı, çökelek, tavuk gibi ürünlerden alıyoruz. Köy tavuğunu da yine kesip, temizleyip satıyoruz. Hiç kimseye muhtaç olmadan, 52 yıldır bu işi yapıyorum. 32 yıldır da Atatürk Caddesi'nde tezgah kuruyorum. Köylerden aldığım ürünü burada satıyorum, sağlık imkan verdiği sürece de devam edeceğim” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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