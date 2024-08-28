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        Kamyondaki saman çuvallarından 57 kilo 850 gram 'skunk' çıktı

        OSMANİYE'de kamyondaki saman çuvallarında 57 kilo 850 gram uyuşturucu madde 'skunk' 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 10:46 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:50
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        Kamyondaki saman çuvallarından 57 kilo 850 gram 'skunk' çıktı
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        OSMANİYE’de kamyondaki saman çuvallarında 57 kilo 850 gram uyuşturucu madde ‘skunk’ 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğunu belirlediği bir kamyonu ve ona öncülük eden otomobili, uygulama noktasında durdurdu. Otoparka çekilerek, narkotik köpeği ‘Jardi’ ile yapılan detaylı aramada, kamyon dorsesinde saman çuvalları arasına gizlenmiş 57 kilo 850 gram skunk, 2 ruhsatsız tabanca ve 22 mermi ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan araçlardaki Azad A., Cihan A., Hasan S. ve Sedat Z., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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