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        Otomobilin bagajındaki valizden 6,5 kilo skunk çıktı; 2 tutuklama

        OSMANİYE'de durdurulan ve narkotik köpeği 'Jardi' ile aranan otomobilin bagajındaki valizde 6,5 kilogram skunk ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 12:53 Güncelleme: 31.08.2024 - 12:55
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        Otomobilin bagajındaki valizden 6,5 kilo skunk çıktı; 2 tutuklama
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        OSMANİYE'de durdurulan ve narkotik köpeği 'Jardi' ile aranan otomobilin bagajındaki valizde 6,5 kilogram skunk ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen otomobili, polis uygulama noktasında durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Jardi' ile yapılan detaylı aramada, bagajdaki valizde 6,5 kilogram skunk ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan araçtaki Bersu A. ve Hamdullah B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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