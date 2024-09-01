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        Hatay'da ölüme terk edilen sahipsiz eşek Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde

        HATAY'da başında, boynunda ve vücudunun değişik bölgelerinde kesiklerle bataklık kenarında ölüme terk edilen sahipsiz eşek, Osmaniye'de Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilerek, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 10:38 Güncelleme: 01.09.2024 - 10:40
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        Hatay'da ölüme terk edilen sahipsiz eşek Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde
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        HATAY’da başında, boynunda ve vücudunun değişik bölgelerinde kesiklerle bataklık kenarında ölüme terk edilen sahipsiz eşek, Osmaniye’de Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne getirilerek, tedaviye alındı.

        Depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde başında, boynunda ve vücudunun farklı yerlerinde kesici bir cisimle büyük yaralar açılan, sonrasında da sazlık ve bataklık bir bölgede ölüme terk edilen eşek, hayvanseverlerin ihbarı sayesinde kurtarıldı. İhbarı değerlendiren HAYTAP temsilcileri, eşeğin Osmaniye’deki Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne transferi için işlem başlattı. Kamyonetle çiftliğe getirilen eşek, tedaviye alındı. Veteriner Hekim Ali Laçinbala tarafından muayene edilen eşeğin açık yaralarına tedavi uygulandı.

        Eşeği bulan hayvansever Linda Şeb, HAYTAP yöneticilerine teşekkür etti. Şeb, "Bu canımızı yol kenarında kan revan içerisinde bulduk. Şiddete mi ya da yabani hayvanların saldırısına mı uğramış, başına ne gelmiş bilmiyoruz, bu konuda bir bilgimiz yok. Depremden sonra biz insanların bile güçlük çektiği Hatay’da bu canların halini varın siz hayal edin. Yardım çığlıklarımıza HAYTAP sessiz kalmadı. Bu canımıza yuvasını açtı" dedi.

        YARALAR 1 AYDA KAPANACAK

        Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise “Bu canımızın sağ ve sol kulağında kesici bir cisimden dolayı açılmış yaralar enfeksiyonla kaplıydı. HAYTAP ekibi olarak, açılmış olan yaralarını kapatmaya çalışacağız. Bir ay gibi bir tedavi süreci sonunda mevcut yaraların kapanacağını umuyoruz ancak görülmeyen yaraların, gönül yaralarının nasıl bir süreçte kapanacağı konusunda bir fikrimiz yok. Neler yaşadı bu konuda bir bilgimiz yok. Ancak bu saatten sonra onun yaşam hakkını savunmak bizim en büyük görevimiz. Sıvı sağaltımı yaptık. Antibiyotik tedavisi uyguluyoruz. Açık yaralarına tedavisi uyguluyoruz. Çiftliğimizde Akdeniz yangınlarından kurtulan arkadaşları, depremde kurtulan arkadaşları ve en son olarak Diyarbakır-Mardin arasında çıkmış olan yangın sonucu kurtulan arkadaşlarıyla birlikte ömrünün sonuna kadar mutlu bir şekilde yaşayacağı koşulları sağlamaya çalışacağız. Tüm bunlar desteklerinizle oluyor. Biz burada hiç görmediğiniz, hiç bilmediğiniz onlarca cana tekrar bir yaşam hakkı vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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