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        Düğünde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti

        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde sokak düğününde çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Samet Avcıtürk (26), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 13:30 Güncelleme: 01.09.2024 - 13:35
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        Düğünde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti
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        OSMANİYE’nin Düziçi ilçesinde sokak düğününde çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan Samet Avcıtürk (26), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam Düziçi ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi’nde bir sokak düğününde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Gruptan kimliği belirsiz bir kişi, evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtilen Samet Avcıtürk’ü tabancayla vurduktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Avcıtürk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Samet Avcıtürk’ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

        Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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