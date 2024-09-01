Baba-kızın öldüğü kaza, tatilden dönerken yaşanmış

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Yusuf Kırköse (39) ve kızı Fatma’nın (9) cenazeleri toprağa verildi. Kırköse’nin eşi Şahande (38) ve oğlu Aybars’ın (5) da yaralandığı kazanın, aile tatilden dönerken yaşandığı bildirildi.

Kaza, 30 Ağustos günü Kadirli- Andırın kara yolu Yenigün köyü yakınlarında meydana geldi. Sağlık çalışanı Yusuf Kırköse’nin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı yöne geçerek Zekeriya K.'nin kullandığı kamyonet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan sürücü Yusuf Kırköse ve kızı Fatma'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan anne Şahande Kırköse ve oğlu Aybars ile diğer sürücü Zekeriya K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.