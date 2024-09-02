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        Düğünde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti (2)

        YAKALANAN 2ŞÜPHELİ TUTUKLANDIOsmaniye'nin Düziçi ilçesinde sokak düğününde çıkan kavgada Samet Avcıtürk'ü (26) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen Osman Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 00:32 Güncelleme: 02.09.2024 - 00:35
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        Düğünde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti (2)
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        YAKALANAN 2ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde sokak düğününde çıkan kavgada Samet Avcıtürk'ü (26) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen Osman Ö. ve olaya karışan Ali Çağrı Ö., gündüz saatlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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