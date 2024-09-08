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        Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

        TUNCELİ'de zırhlı askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın (28) acı haberi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki baba evine ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 21:29 Güncelleme: 08.09.2024 - 21:30
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        Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
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        TUNCELİ'de zırhlı askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın (28) acı haberi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki baba evine ulaştı.

        Tunceli'deki kazada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın ilçeye bağlı Kümbet köyündeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi anne Reşidiye Aykanat'a verdi. Oğlunun şehit haberiyle fenalaşan anne Reşidiye Aykanat'a hazıra bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Babası Ercan Aykanat'ı yaklaşık iki yıl önce kaybeden şehidin bekar ve iki kardeşten büyüğü olduğu öğrenildi. Şehidin baba evi ve sokağa Türk bayrakları asılırken, komşuları ve yakınları da taziye için eve akın etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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