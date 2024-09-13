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        Suriye'de görev yapacak jandarma komandolar dualarla uğurlandı

        SURİYE Barış Gücü kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde görev yapacak olan Osmaniye Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı, törenle uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 09:47 Güncelleme: 13.09.2024 - 09:50
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        Suriye'de görev yapacak jandarma komandolar dualarla uğurlandı
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        SURİYE Barış Gücü kapsamında Suriye’nin El Bab bölgesinde görev yapacak olan Osmaniye Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı, törenle uğurlandı.

        İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra 12’nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, Belediye Başkan Vekili Ahmet Hayva, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Şehitler Camii İmam Hatibi Bayram Özdoğan, Kur’an-ı Kerim okudu. Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Şener Kaytez, “Osmaniye Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı, Suriye Barış Gücü kapsamında El Bab’a görevlendirilmiştir. Verilen her türlü görevi yapmaya hazır olan kahraman komandolarımız bu görevi de kendilerine yakışır üstün bir vazife anlayışıyla icra edeceklerdir” dedi.

        Vali Erdinç Yılmaz ise “Bugün kahraman komandolarımızı Suriye’ye uğurluyoruz. Hep olduğu gibi bugün de komandolarımız, vatan için, bayrak için, millet için, bu kutsal vatan topraklarının korunması için her görevde, her şartta, en zor şartlarda başarıyla görevlerini yaptılar. İnanıyoruz ki yine başarıyla, en iyi şekilde yapacaklar. Güvenimiz, inancımız sonsuzdur. Çünkü tarihten gelen o inanılmaz, dünyayı şaşkına çeviren, dünyaya ders veren, her türlü şartta başarıyı sağlayan komandolarımız, kahraman ordumuzun mensupları, Türk milletinin asil evlatları mutlaka başarılı olacaklardır. Bizim de dualarımız kendileriyle. Allah ayaklarına taş değdirmesin, yolları açık olsun. Yolunuz, bahtınız açık olsun, Allah’a emanet olun” diye konuştu.

        Jandarma komandolar, komando andının okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Çakmak'ın okuduğu dualarla görev yerine uğurlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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