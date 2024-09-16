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        Tankerde 4 kilo 750 gram uyuşturucu çıktı, 1 tutuklama

        OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı asfalt tankerinden 4 kilo 750 gram skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 10:07 Güncelleme: 16.09.2024 - 10:10
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        Tankerde 4 kilo 750 gram uyuşturucu çıktı, 1 tutuklama
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        OSMANİYE’de polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı asfalt tankerinden 4 kilo 750 gram skunk ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep E 90 Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Mehmet C. idaresindeki asfalt tankerini, şüphe üzerine durdurdu. Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, tankere gizlenmiş 4 kilo 750 gram skunk ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan sürücü Mehmet C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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