Tankerde 4 kilo 750 gram uyuşturucu çıktı, 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep E 90 Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Mehmet C. idaresindeki asfalt tankerini, şüphe üzerine durdurdu. Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, tankere gizlenmiş 4 kilo 750 gram skunk ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alınan sürücü Mehmet C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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