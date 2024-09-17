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        Bakan Kurum'dan okulunun yapılmasını isteyen Gökçe'nin dileği gerçek oldu

        OSMANİYE'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan depremde hasar gören okulunun yapılması için destek isteyen Gökçe Menendiz'in dileği yerine getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 11:16 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:20
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        Bakan Kurum'dan okulunun yapılmasını isteyen Gökçe'nin dileği gerçek oldu
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        OSMANİYE'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan depremde hasar gören okulunun yapılması için destek isteyen Gökçe Menendiz'in dileği yerine getirildi. Öğrenciler, okula yeni eğitim ve öğretimin yılının ikinci haftasında kabul edildi.

        Kadirli ilçesinde Şehit Musa Sarıgöz Ortaokulu'nda eğitim gören Gökçe Menendiz, 6 Şubat depremlerinde okulu hasar görünce başka bir okulda eğitimine devam etmek zorunda kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 27 Ağustos’taki Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine ziyareti sırasında okulunun onarıldığı için başka okulda eğitim gördüğünü söyleyen Gökçe Menendiz, "Bakanım okulum tamirde olduğu için başka okulda okuyorum. Sabah çok erkek kalkıp okula gidiyorum. Okulumuzun inşaatının tamamlanmasını istiyorum" dedi.

        Bakan Kurum, Menendiz'i dinledikten sonra Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ı arayıp, okulun eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmesi talimatını verdi. Geçen hafta başlayan yeni eğitim ve öğretim yılına okulun yetiştirilmesi için yoğun çaba harcadıkları belirten Vali Yılmaz, "1 haftalık gecikmeyle de olsa Gökçe kızımızın isteği yerine getirildi. 980 öğrencimiz ve 56 öğretmenimizle okulumuz eğitim öğretime başladı" dedi.

        Gökçe Menendiz'in sınıfını ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, okulda incelemelerde bulunduktan sonra Bakan Murat Kurum'u arayıp hem Gökçe ile hem de sınıftaki tüm öğrencilerle görüntülü konuşturdu. Bakan Kurum, öğrencilerle konuşmasında, "Osmaniye Valimiz Erdinç Yılmaz ile Gökçe'ye bir söz vermiştik. Sözümüzü tuttuk. O, çok sevdiği okuluna, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştu. Depremden etkilenen tüm yavrularımızı sıcak yuvalarına ve okullarına kavuşturuncaya kadar durmayacağız" dedi.

        Gökçe Menendiz ise Bakan Kurum, Vali Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak'a teşekkür edip, Bakan Kurum'a yazdığı şiirini okudu.

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