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        Ağaç budarken hayatını kaybetti

        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Yaşar Erdoğan (61), ağaç budarken hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 18:07 Güncelleme: 19.10.2024 - 18:10
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        Ağaç budarken hayatını kaybetti
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        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Yaşar Erdoğan (61), ağaç budarken hayatını kaybetti.

        Kabayar köyünde oturan Yaşar Erdoğan, budama yapmak için tarlasındaki dut ağacına çıktı. Erdoğan'ın üzerine kestiği ağacının büyük dalı düştü. Bu sırada Erdoğan ağaçta asılı kaldı. İhbarla olay yerine Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri geldi. Asılı kaldığı daldan indirilen Erdoğan, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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