Otomobil, ağaca çarptı; 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ayhan Y. yönetimindeki 01 BGL 82 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Sürücü Ayhan Y. ile yanındaki arkadaşı Muhammet Menet, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Menet, kurtarılamadı.

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