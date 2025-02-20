Osmaniye'de, hayvan barınağında 21 köpek ölü bulundu

OSMANİYE’de hayvan barınağında 21 köpeğin ölü bulunmasına ilişkin Osmaniye Valiliği olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyururken, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ise “Bugün elleri sopalı bir grup aktivist maalesef sabah saatlerinde hayvan barınağımızın tel örgülerinden atlayarak hayvan mezarlığında cansız hayvanları ve tedavi altındaki köpekleri yan yana dizmişler, ellerindeki sopalarla genç hanım teknikerleri darbetmişler” iddiasında bulundu.

Bugün bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, Osmaniye'deki hayvan barınağında köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin valilik tarafından açıklama yapıldı. Ölü bulunan köpeklerle ilgili başlatılan incelenin titizlikle sürdürüldüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından Osmaniye Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi hayvan mezarlığında kontroller yapılmıştır. Yapılan kontrollerde; mevcut alanda 15'i 6 aylıktan küçük çeşitli ırklarda yavru köpek ve 4'ü yetişkin 2-3 yaşlarında köpek olmak üzere 19 köpeğin ölü olduğu ve ayrıca bakımevinin muayene odasında, muayene masasının üzerinde 2 ölmüş 2- 3 yaşlarında köpek olduğu tespit edilmiştir. Mevcut durumda ölmüş olarak tespit edilen 21 adet köpekte incelemeler yapılarak, yeni ölen 4 köpeğin kadavrası, ölüm sebebinin araştırılması için Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderilmiştir. Konu titizlikle takip edilmektedir.”

BAŞKAN ÇENET: TEKNİKERİ DERBETTİLER

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şiddeti hak arama aracı olarak kullananları esefle kınıyoruz” ifadesini kullandı. Çenet, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Bugün elleri sopalı bir grup aktivist maalesef sabah saatlerinde hayvan barınağımızın tel örgülerinden atlayarak hayvan mezarlığında cansız hayvanları ve tedavi altındaki köpekleri yan yana dizmişler, ellerindeki sopalarla genç hanım teknikerleri darbetmişler, dövmüşler. Toplumda hassas bir konuda infial yaratmayı denemişlerdir. Biz sorumlu bir görev anlayışıyla her işimizi kamuya açık ve kamunun bilgisi dahilinde yapmaktayız. Ne yazık ki müdüründen teknikerine tüm arkadaşlarımız 'biz bunu hak etmedik' diyerek gözyaşı döküyorlar. Bu olay bir kez daha göstermiştir ki samimi can dostlarını tenzih etmekle beraber Türkiye’de hayvansever terörizmi vardır. Şiddeti hak arama aracı olarak kullananları esefle kınıyoruz. Konunun tüm yönleriyle incelendiğini ve sorumluların hakkında hukuki gereğinin yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz.”