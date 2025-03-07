Osmaniye'de 2 otomobil çarpıştı; 3 ölü, 3 yaralı

EfendiERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye)-OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kadirli-Osmaniye kara yolu Karabacak mevkisinde meydana geldi. Mahmut Kevuk (60) yönetimindeki 80 ES 577 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Erkan D.'nin kullandığı 80 AZZ 733 plakalı otomobil çarpıştı. Her iki otomobil de çarpışmanın şiddetiyle şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Mahmut Kevuk, oğlu Mustafa Kevuk (30) ile diğer araçtaki Tuğba D.'nin (37) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Erkan D., çocukları M.İ.D. ve E.A.D. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.