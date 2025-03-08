Tarlada çalışırken çapa makinesine kapılan çiftçi, öldü

OSMANİYE’nin Düziçi ilçesinde tarlada çalışırken çapa makinesine kapılan çiftçi Fikri Nayan (54), yaşamını yitirdi.

Olay, ilçedeki Çotlu köyünde meydana geldi. Fikri Nayan, iddiaya göre, tarla sürdüğü sırada çapa makinesine kapılarak ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Nayan, doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamadı. Fikri Nayan’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.