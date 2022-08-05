Osmaniye'de biber çekme makinesi hırsızlığı kameraya yansıdı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bir evin bahçesinde bulunan biber çekme makinesini çalıp kaçması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alibekirli Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinden biber çekme makinesi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki 70 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirenin E.B. olduğunu tespit etti.

Yapılan operasyonla yakalanan E.B'nin verdiği bilgi üzerine Karaçay Mahallesi'ndeki bir evde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen 2 motorlu testere, pasta cila makinesi, araç aküsü, fırın, bisiklet ile hızar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlının evin bahçesinden biber çekme makinesini çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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