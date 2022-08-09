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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'de belde belediye başkanı akrabası tarafından darbedildi

AA

Osmaniye'de belde belediye başkanı akrabası tarafından darbedildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar'ı darbeden dayısı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaynar'ın otomobili, Refik Cesur Bulvarı'nda seyir halindeyken dayısı K.E'nin içinde olduğu panelvan tarafından durduruldu.

K.E'nin yumruklu saldırısı sonucu yaralanan Kaynar, Düziçi Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.

Kaynar, tedavisinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Polis, şikayet üzerine şüpheli K.E'yi gözaltına aldı.

Olayın ardından Emniyet Müdürlüğüne giden CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü ve CHP İl Başkanı Şükret Çaylı, belde belediye başkanı Kaynar ile görüştü.

Ünlü, gazetecilere, olayın aile içi mesele olduğunu belirterek, "Dayısıyla arasında bir arsa sorunu varmış. Dayısıyla tartışma sonucu bir gerilim yaşanmış. Konu yargıya intikal etti. Bundan sonraki süreci yargı takip edecek. Sıkıntılı bir durum söz konusu değil. Başkanımızın sağlığı da iyi." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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