Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmaniye'de konuştu:

OSMANİYE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrupa havalimanlarında kaos, Türkiye havalimanlarında ise konfor olduğunu belirterek, "İstanbul Havalimanı gibi mega yatırımlarımız ve aldığımız diğer önlemler sayesinde bagaj, trafik ve uçuşlarda aksamalar, sıkıntılar yaşamamaktayız." dedi.

Karaismailoğlu, ziyaret ettiği Kadirli Belediyesi'nde, Vali Erdinç Yılmaz, Kaymakam Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Ömer Tarhan tarafından karşılandı.

Ziyaretin ardından Kadirli-Osmaniye kara yolundaki 41,1 kilometrelik hattın yenilenmesi için başlatılan çalışmaların yürütüldüğü yol kontrol şefliğinde inceleme yapan Karaismailoğlu, ilgililerden bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu, incelemelerinin ardından kentte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Gelecek vizyonumuzun en önemli unsurlarından biri, ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan, güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmak." diye konuştu.

AK Parti hükümetleri döneminde, ulaşım, bilişim ve iletişim sektörlerinde devrim niteliğinde mesafeler kat edildiğini söyleyen Karaismailoğlu, 2003-2022 döneminde Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 1 trilyon 670 milyar lira yatırım yapıldığı bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Ülke genelinde bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometrelerden aldık ve 28 bin 700 kilometreye çıkardık. Otoyol ağını 2 kattan fazla artırarak 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, derin vadileri viyadüklerle aştık. Köprü ve viyadük uzunluğunu 729 kilometreye çıkardık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu 13 katına yükselterek 661 kilometreye ulaştırdık. Ülkemizi, Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın da 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Toplam demir yolu ağımızı 13 bin 22 kilometreye çıkardık."

- "Avrupa havalimanlarında kaos, Türkiye havalimanlarında konfor var"

Türkiye'deki havalimanı sayısının 26'dan 57'ye yükseldiğine işaret eden Karaismailoğlu, "2003 yılında 2 merkezle 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı, bugün 7 merkezden 57 noktaya gerçekleştirmekteyiz. 2022'de temmuz sonunda hizmet verilen uçak trafiği 2021 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 44 artmıştır. 7 ayda hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı 96 milyonu geçti." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"Sırf karalamak için her gün yalanlarla saldırmaya çalıştıkları İstanbul Havalimanı'nın başarıları karşısında şimdi sus pus oldular. Halbuki İstanbul Havalimanı projesini daha duyurduğumuz günden itibaren bu yalan ve iftira kampanyalarına başlamışlardı. 20 yıldır yanımızda, arkamızda olan milletimiz ise İstanbul Havalimanı'na sahip çıktı. Geldiğimiz noktada İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanlarını geride bırakarak birinciliğini her geçen gün sağlamlaştırıyor. Avrupa havalimanlarında kaos, Türkiye havalimanlarında konfor var. İstanbul Havalimanı gibi mega yatırımlarımız ve aldığımız diğer önlemler sayesinde bagaj, trafik ve uçuşlarda aksamalar, sıkıntılar yaşamamaktayız."

Ülkenin iletişim altyapısı için de büyük atılımlar yapıldığını söyleyen Karaismailoğlu, "Geçtiğimiz yıl Türksat 5A ve Türksat 5B haberleşme uydularımızı uzaya göndererek, bu konuda dünyadaki öncü ülkeler arasında yerimizi aldık. Yerli milli uydumuz Türksat 6A'yı 2023'te uzaya göndererek, dünyada bu sektörde de ilk 10 ülke arasındaki yerimizi alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Adil Karaismailoğlu, insan, yük ve veri ulaştırmada "dev adımlar" attıklarını vurgulayarak, yapılan her işin ülke menfaatleri ve gelecek hedeflerini desteklemek için olduğunu dile getirdi.

- "Hızlı tren hattımızı 2025'te Osmaniye'nin hizmetine sunacağız"

AK Parti hükümetleri döneminde Osmaniye'deki bölünmüş yol uzunluğunun 150 kilometreye çıkarıldığını, 104 kilometrelik de tek yol yapımı ve iyileştirmesi gerçekleştirildiğini anlatan Karaismailoğlu, toplam uzunluğu 347 metreyi bulan 6 köprünün de hizmete açıldığını bildirdi.

Karaismailoğlu, kent genelinde devam eden 6 kara yolu projesinin toplam bedelinin 1 milyar 128 milyon lirayı aştığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Osmaniye-Nurdağı, Bahçe Geçişi ve Osmaniye çevre yollarını bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamladık. Kadirli-Osmaniye yolunun 2,5 kilometresini bölünmüş yol ve 38,5 kilometresini de tek yol olarak yaptık. Kadirli-Andırın yolu ile Kadirli Güney Çevre Yolu kapsamında 2,5 kilometrelik bölümü, bölünmüş yol olarak inşa ettik. Osmaniye'de demir yolları yatırımlarına da hız verdik. Mevcut konvansiyonel hatlarımızı yeniledik. Osmaniye'de, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projemiz devam ediyor. Hızlı tren hattımızı 2025'te Osmaniye'nin hizmetine sunacağız."

Çalışma yapılan Kadirli-Osmaniye kara yolunun toplam uzunluğunun 52 kilometre olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, yolun Kadirli-Şehir Geçişi ve Kadirli-Sumbas bölümlerini oluşturan 10,6 kilometrelik kesimin 8,2 kilometresinin hizmete açıldığını kaydetti.

Karaismailoğlu, projenin 41 kilometrelik kesiminin Kadirli-Osmaniye yolunu kapsadığına işaret ederek, "Artan nüfus ve trafik yoğunluğunun yanı sıra tarım ve ticaretin artmasıyla 41 kilometrelik bu kesimi, bölünmüş yol olarak planladık ve çalışmalara başladık. Yol çalışmasında bu yıl Kadirli Organize Sanayi Bölgesi yolunda 5,5 kilometrelik kesiminde bölünmüş yol faaliyetleri devam ediyor. Projemizin tamamını, 2023 yılında hizmete açmayı planladık." ifadelerini kullandı.

- "Ülkemizi, dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında layık olduğu konuma getireceğiz"

Hizmet üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Birileri 20 yıldır sadece konuşuyor, yalan, iftira, karalama üretiyorken, bizler ise Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hizmet üretmeye, milletimizle kol kola geleceğin Türkiye'sini inşa etmeye devam edeceğiz. Daha nice hizmetler ve çağın ruhuna uygun altyapı çalışmalarıyla ülkemizi, dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında layık olduğu konuma getireceğiz. Biz tüm bu yatırımlarımızı planlarken, inşa ederken ve milletimize sunarken, 'Durmak yok, yola devam' ilkesini hep hatırımızda tutuyoruz. 7 gün 24 saat hizmet esasına göre çalışarak, ülkemizin gelecek yıllarını içeren hedefleri de belirledik. 2053 yılına kadar hazırladığımız Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'mıza göre, 2035 ve 2053 yılına kadar olan yatırımları planladık." dedi.

Karaismailoğlu, "Halka hizmet, Hakka hizmettir" inancıyla projeleri yapıp, millete kazandırdıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Yaptığımız her bir yolu akarsuya benzetiyoruz. Kara, hava ve demir yollarımız, geçtikleri, gittikleri yerin üretim, istihdam, ticaret, turizm, eğitim ve kültürel alanlarına ciddi katkılar sağlıyor, geçtikleri bölgelere can suyu oluyorlar. Tüm ulaşım modlarımızı birbirleriyle entegre ve uyumlu olarak yapıyor ve yönetiyoruz. Yeni ulaşım modellerimizde çevre hassasiyetine, daha az karbon emisyonuna, hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşıma yönelik planlarımızı yaptık. Hükümetimizin bir üyesi, Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olarak gece gündüz, canla başla durmadan halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."

İncelemesinde Karaismailoğlu'na Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük ile Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün eşlik etti.

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