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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasta çocuklar için "emanet" bisikletle Adana'dan Türkiye turuna çıktı

AA

Hasta çocuklar için "emanet" bisikletle Adana'dan Türkiye turuna çıktı

OSMANİYE (AA) - Adana'da 2013'te 6 yaşındaki oğlunu beyin tümörü rahatsızlığı nedeniyle kaybeden Kemal Yücel, organ ve kök hücre nakli bekleyen çocuklar için arkadaşının bisikletiyle çıktığı Türkiye turunda Osmaniye'ye ulaştı.

Yücel, AA muhabirine, oğlu Ali Utku Yücel'i 9 yıl önce beyin tümörü nedeniyle kaybettikten sonra bağışlanan organlarının 5 çocuğa nakledildiğini, kendisinin de hasta çocukların tedavilerine destek olabilmek için Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneğini kurduğunu söyledi.

Özellikle kök hücre ve organ bağışı konusunda toplumsal duyarlılığı arttırmak, bu yönde rahatsızlığı olan çocuklara dikkati çekmek için bisiklet turları düzenlediğini ifade eden Yücel, şöyle konuştu:

"Şehir şehir gezerek kök hücre ve organ bağışı kampanyaları düzenliyorum. Şehirlerdeki gönüllü bisiklet gruplarıyla bir araya gelerek sivil toplum kuruluşlarıyla görüşüyorum. Lösemili insanların çaresizliğini, ilik nakli ile hayata tutunabileceklerini anlatıyorum. Onlar da 3 tüp kan örneği vererek ilk adımı atıyorlar. Programların ardından hastane ziyaretleri yapıyorum. Şehirlerde lösemi tedavisi gören çocuklara çeşitli hediyeler veriyorum. Başka anne babaların da benim yaşadığım acıyı yaşamasını istemiyorum."

- "Evlat acısını, başka çocuklara umuda dönüştürmeye karar verdim"

Yücel, Türkiye turunda 60 günde 7 bin kilometre civarında pedal çevireceğini, ziyaret edeceği 43 şehirde 30 bin kişiye kök hücre bağışını anlatıp onları ikna etmeyi hedeflediğini bildirdi.

Kendisinin de geçen yıl tanımadığı bir hastaya karaciğerini bağışladığını dile getiren Yücel, "Oğlum hayat kurtardı, babası da hayat kurtarsın diye düşündüm. Yaşadığım evlat acısını başka çocuklara umuda dönüştürmeye karar verdim. Nihayetinde yüzlerce çocuğun hayata tutunmasına vesile oldum. Daha fazla çocuğu kurtarmak istiyorum. Çocukların nakil beklerken ölmesine razı olamadım, vicdanım elvermedi." ifadelerini kullandı.

- Tur öncesi bisikleti çalındı

Yücel, Türkiye turuna çıkmadan 1 ay önce bisikletinin çalındığını dile getirdi.

Tur için arkadaşından emanet olarak aldığı bisikleti kullandığını belirten Yücel, "Yıllar sonra almış olduğum ve 'maviş' adını verdiğim bisikletim geçen ay çalındı. Bu beni engellemedi. Yakın bir arkadaşımın emanet verdiği bisikletle yola çıkmaya karar verdim. Umarım çalınan bisikletime kavuşurum. Benim için anlamı vardı. O bisiklet sayesinde 300'ün üzerinde çocuğa uygun donör bulmuştum." diye konuştu.

Yücel, Osmaniye'den bisikletiyle Gaziantep'e doğru yola çıktı.

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