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Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu:

AA

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu:

OSMANİYE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Muhalefetin memleketine, vatanına, milletine yapılacak yatırımı teşvik etmesi lazım ki bu yatırımlar daha da artsın ama bizde tam tersi…'Ülke karışsın da karışan ülkeden belki bize bir şey çıkar' mantığıyla çok yanlış hareket ediyorlar. Vatandaşımız da bunları görüyorlar. Bunlara da dersini verecektir." dedi.

Karaismailoğlu, AK Parti Osmaniye milletvekilleri İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu ile Vali Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Karaismailoğlu, Yılmaz ile bir süre basına kapalı görüştü.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra ziyarette bulunduğu Osmaniye Belediyesindeki Masal Park Projesi'nin maketini inceledi, Belediye Başkanı Kadir Kara'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kara, Bakan Karaismailoğlu'na adının yazılı olduğu el dokuması Karatepe kilimi hediye etti.

Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti Osmaniye İl Başkanlığına geçerek, İl Başkanı Seydi Gülsoy ve yönetimiyle görüştü.

Burada partililere hitaben konuşan Karaismailoğlu, Türkiye'nin her bölgesinde önemli yatırımlar yapıldığını, Kadirli-Osmaniye kara yolundaki çalışmaları da en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin son 20 yıldaki yatırımlarla "çağ atladığını" dile getiren Karaismailoğlu, "Ulaştırma, sağlık, bütün konularda altyapıyı yeniden yaptık. 100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırdık." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, ülkedeki yatırımları dünyanın da takip ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Özellikle Bakanlığımı ilgilendiren konularda hakikaten iftihar edilecek konumdayız. Bu kadar kısa zamanda, dünyanın gıptayla baktığı, dünyanın en büyük projelerini başlayıp, bitiren ve ülkesinin, milletinin hizmetine sunan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti kadroları artık tarih yazdı. Bu tarih bunu yazacaktır. Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinin gelip, inceleyip, hayran kaldığı bu projelerin bu kadar kısa zamanda nasıl bitirildiğini bize soruyorlar. Bunları da tarih kitapları yazacaktır, buna emin olun. Bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizin de çok büyük emekleriniz var çünkü bunlar bir vizyonun, düşüncenin, davanın eseri. Memleketi, vatanı düşünen, canını siper eden kadroların yapabileceği işlerdir bunlar."

- "Güvenli yollar sayesinde trafik kazaları yüzde 80 azaldı"

Karaismailoğlu, otoyollar, tüneller, köprüler ve kavşakların hayata konfor ve güvenlik getirdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yollar sayesinde her yıl tam 7 milyar saat zaman tasarrufu sağladık. Zamanın kıymetini içinde yaşarken pek anlamıyoruz ama zaman geçtikten sonra onun kıymetini biliyoruz. Bu yatırımlar sayesinde vatandaşımız, yıllık tam 7 milyar saat zaman kazandı. Bunu sevdiklerine, ailesine kattı. Bu kısalan yollar sayesinde her yıl tam 1 milyar litre akaryakıt tasarrufu yapıyoruz. Bu yollar sayesinde hem egzoz emisyonunu azaltıyoruz hem de bu yakıta harcanacak para cebimizde kalıyor. Hepsini bir kenara koyun, en önemlisi bu kadar taşıt hareketliliğinin artmasına rağmen bu güvenli yollar sayesinde trafik kazaları yüzde 80 azaldı. 20 yıl önce Türkiye'de 8,5 milyon araç vardı. Şu an 26 milyon araç var. Biz bu projeleri yapmasaydık bu araçlar nerelerde hareket edeceklerdi? Tabii ki edemeyeceklerdi. Kilitlenip kalacaktık ama büyük, güçlü devletseniz, önünüzdeki yıllarda önünüze gelecek sorunları bugünden tahmin edip, bugünden onları planlayıp bu projeleri hayata geçirmeniz gerekiyordu. Artık Türkiye'de trafik kazası minimuma indi ve bu hareketliliğin önündeki bütün kısıtlamalar ortadan kalkmış oldu."

Karaismailoğlu, güvenli yollar sayesinde trafik kazalarının azalmasıyla her yıl 9 bin 500 canın kurtarıldığını ifade etti.

Ülkedeki kaliteli yolların dünyanın hiçbir yerinde olmadığını dile getiren Karaismailoğlu, "Amerika da dahil olmak üzere bütün Avrupa'nın gelişmiş ülkeleri hepsi gelip bu projelerle ilgili bizden fikir, bilgi ve tecrübelerimizden faydalanmak istiyorlar. O yüzden hakikaten yaptığımız işlerle gurur duyuyoruz." dedi.

- "Muhalefet bu arada masa topluyor"

Karaismailoğlu, kendilerinin bunları ortaya koyarken muhalefetin yalan, yanlış ve karalama kampanyaları yaptığını ancak vatandaşların her şeyin farkında olduğunu söyledi.

Demokrasilerde muhalefetin iktidar kadar önemli olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Muhalefetin memleketine, vatanına, milletine yapılacak yatırımı teşvik etmesi lazım ki bu yatırımlar daha da artsın ama bizde tam tersi…'Ülke karışsın da karışan ülkeden belki bize bir şey çıkar' mantığıyla çok yanlış hareket ediyorlar. Vatandaşımız da bunları görüyorlar. Bunlara da dersini verecektir." dedi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetlerinin sağladığı yatırımları anlatarak, "Muhalefet bu arada masa topluyor, kaldırıyorlar ama görüyorsunuz oradan bir şey çıkmaz. Onların daha adayları bile belli değil ama bizim adayımız milletin gönlünde taht kurmuş, bütün dünyanın gözü gibi baktığı ve dünyadaki bütün krizlerde çözüm arayan lider olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023'ü de atlatarak inşallah büyük güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

- İstanbul Havalimanı

Karaismailoğlu, özellikle hava yolunda da çok büyük yatırımlar yaptıklarını dile getirdi.

Avrupa'da bütün havalimanlarında kaos yaşanırken Türkiye havalimanlarında müthiş bir konfor olduğunu anlatan Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"Bu karşılaştırmayı da bütün ülkeler, bütün hava yolu şirketleri yapıyor. İstanbul Havalimanı gibi dünyanın gıptayla baktığı bir projeyi yapıp hayata geçirdik. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan tam 10 milyar avroluk bir yatırım yaptırdık ve işletme süresi boyunca da tam 26 milyar avro da kira geliri sağlayacağız İstanbul Havalimanı'ndan. Bugün yaklaşık 120 milyon yolcu kapasitesi var. Yatırımlarla 200 milyona kadar çıkabilecek çok önemli, dünyanın transfer merkezlerinden bir tanesi ve de sürekli her ay yenileniyor. Avrupa'nın en iyisi ve en yoğun havalimanı olarak da sürekli ödül almaya da doymuyor, ödül alarak devam ediyor."

- Demir yolu yatırımları

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine geçip hızlı tren şantiyesindeki çalışmaları inceleyeceklerini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 3 yıl içerisinde Osmaniye'den trene binen bir kardeşimiz buradan Mersin'e, oradan Konya'ya, oradan Ankara'ya, isterse Sivas'a dönebilir, isterse İstanbul'a gidebilir. İstanbul'dan, Kapıkule'den, Avrupa'ya kadar trenle kesintisiz olarak seyahat etme imkanına sahip olacak. O da Türkiye'mizin, ülkemizin gururu olacak. Nasıl Ankara, İstanbul'u, Konya'yı, Karaman'ı bağladıysak diğer bağlantıları da yaparak ülkemizi hakikaten çok önemli bir seviyeye getirdik."

Karaismailoğlu, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu, akülü aracında kendisini bekleyen bedensel engelli Ökkeş Topal ile bir süre sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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