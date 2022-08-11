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Bakan Karaismailoğlu, Osmaniye'de hızlı tren projesinin tünel yapım çalışmasını inceledi:

AA

Bakan Karaismailoğlu, Osmaniye'de hızlı tren projesinin tünel yapım çalışmasını inceledi:

OSMANİYE (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı süren Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nin denize ve limanlara ulaşım ile lojistik ve yolcu taşımacılığı konularında önemli işlev göreceğini söyledi.

Karaismailoğlu, proje kapsamındaki Toprakkale-Bahçe hattının tünel yapım çalışmalarının yürütüldüğü Düziçi ilçesindeki TCDD Yarbaşı İstasyonu'nu ziyaret etti.

Çalışmaları inceleyen Karaismailoğlu, TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük ve ilgililerden bilgi aldı.

Karaismailoğlu, toplantının ardından, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltme hedefiyle 7 gün 24 saat çalıştıklarını ifade etti.

Dünya'nın "gıptayla" baktığı projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, bu emeğin karşılığında Türkiye'nin güçleneceğini, kalkınacağını ve büyüyeceğini anlattı.

Karaismailoğlu, demir yollarının, ülke için tarihi ve stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Asya ile Avrupa arasında, Çin'den Londra'ya kadar giden demir ipek yolunun orta koridorunda yer alan ülkemiz, uluslararası yük ve yolcu taşımacılığında bir merkezdir. Hükümetlerimiz döneminde, ülkemizin demir yollarının gelişmesi için yaptığımız yatırımlar herkesin takdirini kazanıyor. Ülkemizi yeniden demir ağları ile örüyoruz. 2003 yılında 10 bin 959 kilometre olan demir yolu uzunluğumuzu,13 bin 50 kilometreye çıkardık. Toplam 4 bin 693 kilometrelik demir yolu hattının da inşasına devam ediyoruz. Ayrıca ülke genelinde toplam 13 bin 978 kilometrelik demir yolu hattında yapım, ihale ve etüt-proje çalışmalarımız devam ediyor."

Türkiye'nin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdüklerini kaydeden Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizi, Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Filyos Limanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları gibi dev ulaştırma projelerini başarıyla tamamladık ve milletimizin hizmetine açtık. Durmaksızın milletimizin ihtiyacı olan projeleri hayata geçirdik. Milletimize hangi sözü verdiysek yerine getirdik, 7 gün 24 saat çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Projemiz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirini bağlayacak"

Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde Osmaniye'nin ulaşım ve iletişim yatırımları için yaklaşık 3 milyar 755 milyon liralık yatırım yapıldığını belirterek, kente 2003-2022 arasında 2 milyar liralık demir yolu yatırımı gerçekleştirildiğinin bilgisini verdi.

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'ne değinen Karaismailoğlu, "Projemizi, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirini bağlayan, saatte 200 kilometrenin üzerindeki hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hat olarak planladık. Bu büyük projedeki çalışmalar, 6 kesim halinde devam etmekte. Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep arası tam 361 kilometre. Projenin tamamlanmasıyla bu mesafe 295 kilometreye, iki hat arasındaki ulaşım süresi de 6 saat 23 dakikadan, 2 saat 15 dakikaya inecektir. Hattın tamamlanmasıyla ayrıca, Adana-Osmaniye seyahat süresi 80 dakikadan 40 dakikaya düşecektir." şeklinde konuştu.

- Toprakkale-Bahçe hattı

Karaismailoğlu, projenin Toprakkale-Bahçe bölümünün 58 kilometre olacağını, hat üzerinde 16 bin 516 metrelik 32 tünel, 602 metrelik 6 köprü ve viyadük ile 30 alt ve üst geçidin yer aldığını aktardı.

Hattı, 2025 yılına doğru tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Güzergahta 13 kilometrelik tünelli kesimin altyapı çalışmalarında yüzde 56'lık fiziki ilerleme sağladık. Kalan 45 kilometrelik güzergahın altyapısıyla hattın tamamının üstyapı, elektrik, sinyalizasyon ve telekomünikasyon yapım işleri de Altyapılar Genel Müdürlüğümüz tarafından tamamlanacaktır. Hattımızı 2025 yılına doğru tamamlayıp halkımızın hizmetine açmayı planladık. Hızlı tren hattımız lojistik olarak en önemli hatlarımızdan da birisi olacaktır. Özellikle Doğu, Güneydoğu ve Osmaniye'nin denize, limanlara ulaşımı için lojistik ve yolcu taşımacılığı anlamında çok önemli bir fonksiyon görecektir. Gaziantep'ten, Osmaniye'den hızlı trene binen vatandaşımız, önümüzdeki 3 yıl içerisinde Mersin, Konya, Ankara, İstanbul üzerinden Avrupa'ya kadar ulaşma imkanına sahip olacaktır."

Karaismailoğlu, Bakanlık olarak kara, hava, demir ve deniz yolu hatlarını bağlayan "multimodel" bir sistem benimsediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tüm ulaşım modlarında olduğu gibi demir yolu yatırım ve hedeflerimizde de önümüzdeki dönemin yol haritalarını belirledik. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımıza göre, demir yollarındaki yolcu taşımacılığı payını yüzde 1'den yüzde 6,20'ye, yük taşımacılığı payını da yüzde 5'ten yüzde 22'ye, hızlı tren bağlantısına sahip il sayımızı da 8'den 52'ye yükselteceğiz. Yıllık yolcu taşımacılığını 19,5 milyondan 270 milyona çıkaracağız. Yıllık yük taşımacılığı 55 milyon tondan 448 milyon tona ulaşacak. Emniyetli, hızlı, verimli ve etkin bir demir yolu altyapısını oluşturacağız. Demir yollarında, toplam enerji ihtiyacının yüzde 35'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız."

Bakan Karaismailoğlu'na Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün de eşlik etti.

Karaismailoğlu, daha sonra Düziçi Belediyesine ve Refik Cesur Bulvarı'ndaki esnafa da ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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