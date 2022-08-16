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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Annesinin madalya sözü aldığı Asya, evine şampiyonlukla döndü

AA

Annesinin madalya sözü aldığı Asya, evine şampiyonlukla döndü

OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı ile Avrupa Şampiyonası C3'te şampiyonluk yaşayan 18 yaşındaki sporcu Asya Gül, final karşılaşması öncesi annesine verdiği madalya sözünü tuttu.

Hokeyi tanıtmak için okuluna gelen Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri sayesinde 11 yaşında bu spora başlayan Asya, başarılı performansıyla dikkatleri çekerek, bu yıl 21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı'na seçildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 27-30 Temmuz'da düzenlenen 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Açık Alan Hokey Şampiyonası C3'te ilk kez milli formayı giyen genç sporcu, takımının Litvanya ile yapacağı final karşılaşması öncesi annesi Emine Gül'ü aradı.


- "Annem maçları yurt dışında oynayacağımızı zannetmiş"

"Evimizde oynuyorsunuz sakın yenilmeyin." diyen annesine verdiği madalya ve şampiyonluk sözünü başarmanın mutluluğunu yaşayan Asya, AA muhabirine, ilk dönemlerde vakit geçirmek için antrenmanlarına gittiği hokey sporunu zamanla sevdiğini söyledi.

Milli takıma seçilmenin kendisi için önemli olduğunu dile getiren genç sporcu, "Milli takım kampına çağrılınca çok sevindim, gurur verici bir andı." dedi.

Asya Gül, önemli bir organizasyondan şampiyonlukla ayrıldıklarını hatırlatarak, "Şampiyon olunca çok mutlu oldum, gururlandım. Her sporcu milli takımda oynamak, o ay yıldızlı bayrağı göğsünde taşımak ister. Hem o bayrağı taşımanın hem de şampiyon olmanın mutluluğu, gururu anlatılamaz." diye konuştu.

Takımıyla başarılı olup, annesine verdiği sözü tuttuğu için çifte sevinç yaşadığını söyleyen milli sporcu, "Maç öncesi Osmaniye'deki annemle telefonda konuşmuştuk. Bizlere pasaport çıkarıldığı için maçların yurt dışında oynayacağımızı zannetmiş. Maçları burada oynanacağımızı söyleyince de annem, 'Evimizde oynuyorsanız sakın yenilmeyin. Eve madalyayla, yenerek gel' diye benden başarılı olma sözü aldı. Ona verdiğim sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Asya, milli formayla daha fazla uluslararası başarı elde etmeyi hedeflediğini kaydetti.


- "O an orada olmak, kızımın sevincini paylaşmak istedim"

Sporcunun annesi Emine Gül de final maçı öncesi kızını cesaretlendirmek için söz istediğini belirterek, "Kızım ve arkadaşları şampiyon olunca çok sevindim. Tüm maçlarını televizyonda izledik ama o an orada olmak, kızımın sevincini paylaşmak isterdim. Onunla gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

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