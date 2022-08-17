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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Osmaniye'de temel atma töreninde konuştu:

AA

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Osmaniye'de temel atma töreninde konuştu:

OSMANİYE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türkiye'nin 70-80 yıllık sıkıntılarını giderdikleri gibi bugünün sorunlarını da çözeceklerini belirtti.

Ünal, Bahçe Belediyesince yaptırılan Halk Ekmek Fabrikası'nın temel atma töreninde, kentlerin, memleketini seven ve hayalleri olan kişiler tarafından geliştirilebileceğini söyledi.

Belediye Başkanı İbrahim Baz'a çalışmalarından dolayı teşekkür eden Ünal, "Hep birlikte bu ülkeyi ayağa kaldırma çabasının bir halkasıdır Bahçe, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana ve Gaziantep. İşte buralar, el ele vererek hem bölgesel hem de ülkesel kalkınmayı sağlıyor." dedi.

Ünal, Türkiye'de 1960-2002 yıllarında 38 hükümetin değiştiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Peki bu hükümetleri kim indirmiş? Millet iradesi üzerinde vesayet kuranlar, 'Millet devleti yönetemez, devleti biz yönetiriz' diyenler indirmiş. Bu millete, 'göbeğini kaşıyan adam' ve 'bidon kafalı' diyenler indirmiş. Ama şimdi millet iradesi 20 yıldan beri tam olarak egemendir. Bundan rahatsızlar. Bundan neden rahatsız olduklarını da biliyoruz. Biz onlara diyoruz ki 'Söz de karar da milletindir, iktidarı da millet belirler.' Bizi, bu millet getirdi, yine bu milletin aziz kararı götürür. Bugün hamdolsun bu ülkenin evlatları, milli egemenliğe sahip çıkmıştır. 20 yıldan beri de ilçe ilçe, mahalle mahalle kendi evlatlarının hizmetiyle yollarına devam ediyorlar."

Ülkenin, geçmişte sorunlar nedeniyle "öğrenilmiş çaresizlik" yaşadığını ifade eden Ünal, Türkiye'nin bu durumdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle kurtulduğunu aktardı.

- "Evelallah milletimizi muhannete muhtaç da etmeyiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, artık 2005'in değil bugünün sorunlarının konuşulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ülkenin 80 yıllık sorunlarını çözen irade, bugünün sorunlarını çözer mi? Evet. Evelallah 70-80 yıllık sorunları çözen, bugünün sorunlarını da çözer. Bundan emin olun kardeşlerim. Biz nerelerden çektik, ne sıkıntıları aştık. Gençler hatırlamıyorlar ama biz öğrenciyken, öğretmen 'Çocuklar tebeşiriniz bitti, yarın tebeşir parası getirin' derdi. Bir de her birimiz okula bir tane odun götürürdük. Hamdolsun, bugün evlatlarımız okula başladığında kitabı sırasının üzerinde. Akıllı tahtasından tablet bilgisayarına, ihtiyaç sahibi anneye, babaya gereken desteğin yapıldığı günlere eriştik. Bu, bu millete Rabbimin bir lütfu, nimeti."

Dünyadaki Kovid-19 kaynaklı sıkıntıları Türkiye'nin de yaşadığını aktaran Ünal, bu sorunları çözecek olanın da Erdoğan liderliğindeki kadrolar olduğunu dile getirdi.

Mahir Ünal, her zaman milletin yanında olduklarını vurgulayarak, "Biz sıkıntı yaşarız ama Allah'ın izniyle o sıkıntıyı yaşarken dertleri çözer, milletimizin boynunu da eğdirmeyiz. Evelallah milletimizi muhannete muhtaç da etmeyiz." dedi.

Konuşmanın ardından fabrikanın temelinin atıldığı törene Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri İsmail Kaya ve Mücahit Durmuşoğlu, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz ile diğer ilgililer katıldı.

Ünal, programın ardından Bahçe Belediyesini ziyaret etti.

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