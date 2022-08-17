Osmaniye'de üreticilere Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, tarım ürünlerine zarar veren Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında çiftçilere kitlesel yakalama tuzağı dağıtıldı.



İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, müdürlük binasındaki dağıtım töreninde, tarım ürünlerinin meyve sineğinden zarar görmemesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bu kapsamda kentteki 31 üreticiye 1116 kitlesel yakalama tuzağı verildiğini ifade eden İlmeç, sinekle mücadelenin 280 dekarlık tarım alanında süreceğini anlattı.

Ziraat mühendisi Demet Başaran da üreticilere meyve sineğiyle mücadele yöntemleriyle ilgili bilgi verdi.



Konuşmaların ardından çiftçilere kitlesel yakalama tuzakları dağıtıldı.

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