Osmaniye’de 3 üretici hibe desteğiyle ceviz bahçesi kurdu

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OSMANİYE (AA) - Bahçe ilçesinde 3 üretici yüzde 70 hibe desteği sayesinde 30 dekar ceviz bahçesi kurdu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu, "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında kurulan bahçelerde incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, Aşağıkardere ve Yukarıkardere köylerinde 3 çiftçiye yüzde 70 hibeli ceviz bahçesi kurulduğunu söyledi.



Projeyle, yüksek kesimlerde ve kırsaldaki küçük ve orta ölçekli çiftçilerin yaşam standartlarının artırılmasının hedeflendiğini anlatan Müftüoğlu, "Proje çerçevesinde ilçe merkezi ve köylerde çiftçilere, hayvan yetiştiricilerine, üreticilere ve kamu yatırımlarına yüzde 70 ile yüzde 100’e ulaşan hibe desteği sağlanıyor. Ayrıca yüzde 70 hibeli yeni ceviz bahçe tesisi kurulumu ile çadır ahır ve çadır ağıl kurulumları için 19 Ağustos 2022 tarihine kadar müracaatlar devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Müftüoğlu, ilçede bu yıl 6 çilek bahçesi, 5 telli terbiye sistemli bağ ve 2 erik bahçesi demonstrasyon tesis kurulumlarına da hibe desteği sağlanacağını kaydetti.



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