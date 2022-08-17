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Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı tutuklandı

AA

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri, ülkeye yasadışı yollarla girerek halka açık alanlarda örgüt adına yapılacak saldırılar için keşif yaptıkları ve örgüte finans ve eleman temin etmeye yönelik hazırlık çalışması içinde oldukları iddia edilen şüphelilerin kaldığı hücre evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2'si kadın 6 şüpheli gözaltına alındı, evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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