Osmaniye'de gizli hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın aldı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir hayırsever, mahalle bakkalının veresiye defterini satın alarak vatandaşların borcunu kapattı.

Çamiçi Mahallesi'nde bakkalı bulunan Ömer Karkın'ın yanına giden bir hayırsever, mahallelinin borçlarının yazılı olduğu veresiye defterindeki miktarı hesaplamasını istedi.

Mahallelinin yaklaşık 8 bin liralık borcu olduğunu öğrenen ve bunu ödeyen hayırsever, daha sonra "Bakkalımıza 16 Ağustos 2022'ye kadar veresiye borcu olanların borçları bir hayırsever tarafından ödenmiştir" yazılı dövizi astırarak iş yerinden ayrıldı.

Ömer Karkın, gazetecilere, hayırseverin bakkala gelerek veresiye defterini hesaplamasını istediğini söyledi.



Karkın, "Ben de 'Ne yapacaksınız?' diye sordum, 'Defteri satın alacağım' dedi. 'Şaka mı yapıyorsunuz?' dediğimde, 'Hayır şaka yapmıyorum' cevabını verdi. Defteri hesapladığımda yaklaşık 8 bin lira borç çıktı. 8 bin lira vererek borcun tamamını ödedi. Dışarıda asılı olan dövizi getirdiler. Biz de iş yerimize astık. Helalleştikten sonra çıkıp gitti." ifadelerini kullandı.

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