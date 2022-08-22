TransAnatolia Rally Raid'in Osmaniye etabı tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TransAnatolia Rally Raid'in Osmaniye etabı tamamlandı

AA

TransAnatolia Rally Raid'in Osmaniye etabı tamamlandı

OSMANİYE (AA) - Bu yıl 12'ncisi düzenlenen TransAnatolia Rally Raid'in Osmaniye etabı tamamlandı.

Antakya EXPO Fuar Alanı'ndan dün başlayan organizasyonda 115 yarışmacı 75 araçla Hatay'ın ardından 145 kilometrelik Osmaniye etabını da tamamlayarak kamp yapacakları Kadirli ilçesinde bulunan Karatepe Aslantaş Milli Parkı'nda toplandı.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, AA muhabirine, rallinin 12'ncisini EXPO Hatay sponsorluğunda yaptıklarını söyledi.

Yarışın ilk gününün tamamlandığını ve yarışmacıların ilk kamp yeri olan Karatepe Aslantaş Milli Parkı'na geldiğini dile getiren Büyükpınar, "Bugün iki etap koşuldu. Yarışmacılarımız iki uzun etabı geçip buraya geldiler. Yarın buradan çıkıp Kayseri'ye doğru gidecekler. Kayseri'de iki gece kalacağız. Kayseri'den sonra Aladağları aşıp Pozantı'ya oradan da Karaman'a doğru geçiyoruz. Karaman'dan Tuz Gölü'nü geçip Haymana'ya ulaşacağız ve son günde Haymana'dan Eskişehir'e varacağız. Yarışmacılarımız 7 günde 2 bin 800 kilometre kat edecek. Yarışın bu cumartesi Eskişehir'de bitmesini umut ediyoruz." diye konuştu.

Yurt dışından da yarışmacılar olduğunu aktaran Büyükpınar, şunları kaydetti:

"İtalya'dan, Hollanda'dan, İsviçre'den, Fransa'dan yarışçılarımız var. Dünyanın en ünlü Fransız motosiklet pilotları burada. Otomobil tarafında İtalya'nın hızlı pilotları burada. Gayet güzel bir rekabet oluyor. Şu anda 75 araç start alıyor. Bunun 35'i motosiklet geri kalanı SSB otomobil ve kamyon. TransAnatolia dünyanın en uzun ve en zorlarından bir tanesi. Yarışmacılar, geçtikleri parkuru daha önce görme ve antrenman yapma hakkına sahip olmuyorlar çünkü nereden gideceklerini 1 gün önceden öğreniyorlar. Dolayısıyla sadece hız değil, strateji ve navigasyon ağırlıklı bir yarış."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye'de kayalığa düşen ineği itfaiye çıkardı
YEREL HABERLER Osmaniye'de kayalığa düşen ineği itfaiye çıkardı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.