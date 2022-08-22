Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 265 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 15-22 Ağustos'ta kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.

Polis, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 265 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı.

Uygulamalarda, biri kurusıkı 8 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 7,69 gram esrar, 790 paket gümrük kaçağı sigara ile çalıntı olduğu değerlendirilen 8 motosiklet ve 2 bisiklet ele geçirildi.

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