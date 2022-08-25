Baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden askerin cenazesi toprağa verildi

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye’de balık tutarken dün baraj gölüne düşerek yaşamını yitiren Piyade Uzman Onbaşı Nedim Ziyanoğlu'nun (24) cenazesi Sumbas ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Osmaniye Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Ziyanoğlu’nun cenazesi, Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi’ndeki baba evine götürülerek, burada helallik alındı.

Ziyanoğlu için daha sonra Sumbas ilçesi Kalfa köyü mezarlığında düzenlenen törene, uzman onbaşının ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ile kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü İbrahim Akyüz'ün kıldırdığı namazın ardından Ziyanoğlu'nun cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Osmaniye'nin Sumbaş ilçesinde dün Mehmetli Barajı Gölü kenarında balık tutmak isteyen Nedim Ziyanoğlu (24), dengesini kaybederek suya düşmüş, itfaiye ekiplerince sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılmış, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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