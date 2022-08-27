Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine 3 bin 49 öğrenci kayıt yaptırdı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, 3 bin 49 öğrencinin üniversitelerine kayıt yaptırdığını bildirdi.

Uzun, yazılı açıklamasında, üniversiteye 2 bin 556'sı e-Devlet Kapısı'ndan 3 bin 49 öğrencinin kayıt yaptırdığını belirtti.

Yüz yüze başvuruların OKÜ Merkez Kütüphanesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kabul edildiğini aktaran Uzun, "Tecrübeli ve dinamik akademik kadrosunun yanı sıra genç ve iletişim odaklı idari kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Uzun, öğrencilere başarılar diledi.

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