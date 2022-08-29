Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, ekipler, kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslerdeki aramada, 1 kilo 202 gram skunk, 12,71 gram metamfetamin, 64,54 gram eroin, 9 gram esrar ve 51 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.