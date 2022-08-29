Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, ekipler, kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerdeki aramada, 1 kilo 202 gram skunk, 12,71 gram metamfetamin, 64,54 gram eroin, 9 gram esrar ve 51 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.



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