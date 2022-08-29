Osmaniye'de evinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de evinde kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ettiği belirlenen D.G'nin Selimiye Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evde, kenevir yetiştirmek için iklimlendirme sistemi kurulan odada, saksılar içinde 6 kök Hint keneviri, 195 gram esrar, 100 uyuşturucu hap, hassas terazi ve Hint keneviri tohumları ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.G, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.