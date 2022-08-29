Osmaniye'de "Kastabala Sulak Alan Yönetim Planı Projesi Çalıştayı" düzenlendi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğünce "Kastabala Sulak Alan Yönetim Planı Projesi Çalıştayı" düzenlendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca, Öğretmenevi'nde düzenlenen çalıştayda, Ceyhan Nehri üzerinde bulunan Kastabala Kuş Cenneti'nin geçen yıl mahalli öneme haiz sulak alan olarak ilan edildiğini hatırlattı.
Kastabala gibi sulak alanların göçmen kuşların üreme ve barınma alanları olduğunu belirten Atmaca, "Kuş cennetini, yerli ve göçmen kuşlar için önemli bir yaşam alanı olması dolayısıyla korumamız gerekiyor. Mevcut sorunları çözerek, işlevsel bir planı ortaya koymak gerekiyor. Çalıştayımızı bu anlamda önemsiyoruz." diye konuştu.