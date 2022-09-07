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Projelerini anlatırken beğeni toplayan öğrenciler, takograf cihazını geliştirmeyi hedefliyor

AA

Projelerini anlatırken beğeni toplayan öğrenciler, takograf cihazını geliştirmeyi hedefliyor

OSMANİYE (AA) - ÜMİT KAHRIMAN - TEKNOFEST KARADENİZ'de akıllı ulaşım kategorisinde yarıştıkları, yüz tanıma sistemi bulunan takograf cihazını anlattıkları görüntülerle sosyal medyada beğeni toplayan Osmaniyeli iki ilkokul öğrencisi, projelerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim alan üçüncü sınıf öğrencileri Eyüp Bülbül ve Serra Güloğlu, bir süre önce "Uykusuz Yollara Son Projesi" kapsamında takograf cihazı geliştirdi.

Öğrencilerin Deneyap Yazılım Kartı ve kamera kullanarak yaklaşık iki ayda tasarladığı cihaz, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST'te tanıtıldı.

İki öğrencinin kendi anlatımlarıyla tanıttığı proje, akıllı ulaşım kategorisinde finale kalarak ilk 10 içerisinde yer aldı. Bülbül ve Güloğlu'nun projelerini anlattıkları görüntüler ise sosyal medyada beğeni topladı.

Öğrenciler, gelişen teknolojik sistemleri takip ederek projeyi geliştirmeyi, cihaza ses tanıma ve göz tarama özellikleri ile parmak izi okuma kabiliyeti eklemeyi hedefliyor.

- Projesi, ağır vasıta şoförü babasıyla çıktığı yolculukta aklına geldi

Eyüp Bülbül, AA muhabirine, ağır vasıta şoförü babasıyla bir yolculuğu esnasında takograf cihazı hakkında bilgi sahibi olduğunu söyledi.

Cihazın yanlış kullanımının kazalara sebebiyet verdiğini öğrendiğini belirten Bülbül, "Sürücülerin sürüş saati bitmesine rağmen başkasının kartını takarak tekrar yola devam ettiğini, bunun da kazalara ve can kaybına neden olduğunu öğrendim. Ben de bu sorunların çözümü için böyle bir proje geliştirdim." diye konuştu.

Projesini öğretmenine anlattığını dile getiren Bülbül, onun desteğiyle yaptıkları çalışmayla takograf cihazını geliştirdiklerini ifade etti.

Geliştirdikleri cihazda kamera da bulunduğunu belirten Bülbül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takograf, ağır vasıta araçlarında kullanılan bir kontrol cihazıdır. Temel amacı, sürücüleri sürüş periyotları ve görevlerinde tutabilmektir. Araç kullanım süresini, hızını, kanunun belirlediği sınırlar içerisinde aracın kullanımını denetler. Sürücülerin her 4,5 saatlik sürüş sonrası en az 45 dakika mola vermesi gerekir. Var olan sistemde şoför başkasının kartını kullanarak tekrar yola devam edebilir. Yaptığımız projede, cihaza takılan kamera, sürüşe başlamadan önce şoförün yüzünü okuyacaktır. Sisteme önceden yüklenmiş fotoğraflarla karşılaşacaktır. Eğer yetkili olarak tespit edilirse sistem aracın çalışmasına izin verecek ve kart okuyucu bölümlerimizin kilidini açacaktır. Eğer yetkisiz olarak tespit edilirse sistem aracın çalışmasına izin vermeyecek ve kartın güç vermesini kapatacaktır."

Ağır vasıtaların karıştığı kazalarda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Bülbül, "Bunların çoğunun sebebi ise uykusuzluk, fazla mesai ve takograf sisteminin yanlış kullanımı gibi sebepler." dedi.

Bülbül, hazırladıkları projenin TEKNOFEST'te büyük beğeni topladığını ve ilgi odağı olduğunu anlatarak, projelerini geliştireceklerini ve ileride yazılım mühendisi olmak istediğini kaydetti.

- "Projemize ilgi gösterilmesi hoşumuza gitti"

Üçüncü sınıf öğrencisi Serra Güloğlu da insanlara yardım etmek amacıyla bu projeyi yaptıklarını dile getirdi.

Takograf projelerine TEKNOFEST'te gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirten Güloğlu, "Gururlandık, bizim amacımız inanlara yardım etmekti. Projemize ilgi gösterilmesi hoşumuza gitti. Kötü yorumlar da oldu ve bunlar bizim kalbimizi kırdı. Biz, yaptığımız projenin arkasında, hiç üzülmeden devam etmeye çabaladık. Bu anlamda bizlere destek olan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Güloğlu, ileride dermatolog olmak istediğini. dile getirdi.

Takımın danışman öğretmeni Dilek Ak da yüz tanıma sistemi ilave ettikleri takograf cihazıyla TEKNOFEST'te finale kaldıklarını belirtti.

İlk 10 proje arasında yer almanın gururunu ve sevincini yaşadıklarını anlatan Ak, "Öğrencilerim çok tatlı ve güzel sunum yapıyorlar. Konuya hakimiyetleri, kendilerine olan öz güvenlerinden dolayı güzel bir sunum gerçekleştirdiler. Bu sunum beğenildi. Bundan dolayı da mutlu ve gururluyuz. Yorumlar çok güzel, çok hoşumuza gitti. Bizim de bunları izleyince takım olarak çocukların fark edilmesi, sunumlarının beğenilmesi gurur verici." ifadelerini kullandı.

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