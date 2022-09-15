Osmaniye Ticaret Borsası

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında mısırın kilogramı 5,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Mısır Kg 5,25 5,25 Ayçiçeği (Yağlık) Kg 0,30 0,30

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