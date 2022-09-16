Osmaniye'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Hapşırma şikayeti olan iki hastanın burunlarından sinek larvası çıktı

TOKİ konut fiyatları ve aylık taksitler belli oldu!

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

H.K. idaresindeki 01 VV 318 plakalı traktör, Osmaniye-Kadirli kara yolu Sakarcalık köyü girişinde Suriye uyruklu Abo Akel Mustafa'nın kullandığı 01 TR 429 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Osmaniye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hend Mureb, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Traktör sürücüsü H.K. gözaltına alındı.

Öte yandan kazada, traktörün ön kısmının koparak yola savrulduğu görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.