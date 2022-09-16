Osmaniye'de traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
H.K. idaresindeki 01 VV 318 plakalı traktör, Osmaniye-Kadirli kara yolu Sakarcalık köyü girişinde Suriye uyruklu Abo Akel Mustafa'nın kullandığı 01 TR 429 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Osmaniye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hend Mureb, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Traktör sürücüsü H.K. gözaltına alındı.
Öte yandan kazada, traktörün ön kısmının koparak yola savrulduğu görüldü.