Osmaniye'de fırtına ve sağanak nedeniyle ev, iş yeri ve alt geçitleri su bastı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de başlayan fırtına ve sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, suyla dolan cadde ile sokaklar nedeniyle birçok araç mahsur kaldı.

Gece saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı.

Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar mahsur kaldı.

Su dolması nedeniyle trafiğe kapatılan Devlet Bahçeli Altgeçidine giren bir minibüs, buradan çıkamadı.

Araçtakiler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılırken, mahsur kalan minibüs halat yardımıyla sudan kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.