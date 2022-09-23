Osmaniye Ticaret Borsası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 57 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) İç yer fıstığı Kg 20,00 57,00 Kabuklu yer fıstığı Kg 17,00 25,00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.