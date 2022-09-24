Osmaniye'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde gerçekleşen 26 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, 400 güvenlik kamerası kaydını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kurusıkı tabanca ile 2 çalıntı bisiklet ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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